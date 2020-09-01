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Edremit’de üniversiteli güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde, iki yıl önce güreşe başlayan üniversite öğrencisi Adnan Erdem Pazar, şampiyonalara hazırlanıyor.

Edremit’de üniversiteli güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor

Edremit ilçesinde, iki yıl önce güreşe başlayan üniversite öğrencisi Adnan Erdem Pazar, şampiyonalara hazırlanıyor. Kıbrıs Avrupa Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğinde okuyan 20 yaşındaki Pazar,çalışmalarını Milli Güreşi Fevzi Çakmar öncülüğünde devam ettirirken, iddialı olduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Edremit Körfezine görevlendirilen Milli Güreşçi Fevzi Çakmar, Edremit, Burhaniye, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yaklaşık 700 genci güreşe başlattı. Edremitli Adnan Erdem Pazar ve Gökçe Ağar da en çok umut veren sporcular oldu. Kıbrıs Avrupa Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 3’ncü sınıfta okuyan Adnan Erdem Pazar, Balıkesir Üniversitesine yatay geçiş yapmaya hazırlanırken, şampiyonalara hazırlanmak için de yoğun bir çalışma içine girdi. 20 yaşındaki Pazar, 79 kiloda Rusya’da düzenlenecek Uluslararası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası’na hazırlanıyor. İki yıldan bu yana güreş yaptığını anlatan Adnan Erdem Pazar, “Geçtiğimiz yıl Fevzi Çakmar hocamla çalışmaya başladım. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz çalışmalarımıza tekrar başladık. Rusya’da düzenlenecek Uluslar arası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası’na hazırlanıyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Babam Murat Pazar da hep arkamda. İnşallah başarılı olacağım. Bunun için hiç durmadan çalışıyorum” dedi. Edremit Körfezinden şampiyonlar çıkacağına inandığını anlatan Milli Güreşçi Fevzi Çakmar da, “Şu anda Edremit Körfezinde çok sayıda gencimiz güreşe başladı. Çok iyi gençlerimiz var. Adnan Erdem Pazar’dan da çok umutluyum. Geleceğin Taha Akgül’ü olacağına inanıyorum” dedi.

Edremit’de üniversiteli güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor

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