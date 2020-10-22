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Edremit’e E-Sınav Merkezi kazandırıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.10.2020 13:21 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle Edremit’e ve yakın ilçelere hizmet vermek amacıyla Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi açıldı.Edremit ve körfez ilçelerden Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınavlarına girmek isteyen adaylar artık Balıkesir il merkezine gitmek zorunda kalmayacak.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle Edremit’e ve yakın ilçelere hizmet vermek amacıyla Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi açıldı.
Edremit ve körfez ilçelerden Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınavlarına girmek isteyen adaylar artık Balıkesir il merkezine gitmek zorunda kalmayacak. Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu binasında hizmete açılan e-sınav merkezinde 20 aday aynı anda sınava girebilecek. E-sınav uygulama ve izleme sorumlusu olarak sınavlarda görev yapacak olan 40 öğretmenin hizmet içi eğitimleri tamamlandı. 26 Ekim Pazartesi itibariyle hizmete açılacak olan merkezde Motorlu Taşıtlar Sınavları gerçekleştirilmeye başlanacak. Sınavlar hafta içi her gün ikişer oturum, hafta sonu ise altışar oturum olacak şekilde planlandı.

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