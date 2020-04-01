YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit’e giriş-çıkışlarda yol kontrol tedbirleri artırıldı

Edremit’e giriş-çıkışlarda yol kontrol tedbirleri artırıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.04.2020 13:59 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen (COVID-19) Koronavirüs salgınından Türkiye’yi ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Balıkesir’in Edremit ilçesinde de hayata geçirilen önlemler arttırıldı.Balıkesir İl Hıfzısıhha Kurulunun Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında aldığı kararlar ilçede Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda uygulanmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen (COVID-19) Koronavirüs salgınından Türkiye’yi ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Balıkesir’in Edremit ilçesinde de hayata geçirilen önlemler arttırıldı.
Balıkesir İl Hıfzısıhha Kurulunun Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında aldığı kararlar ilçede Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda uygulanmaya başladı. Alınan kararlar kapsamında; şehirlerarası seyahat eden tüm özel araçların şehrin giriş noktalarında durdurulmasına, araçlarda bulunan herkesin sağlık kontrolüne tabi tutulmasına, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durum tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, özel araçlarıyla seyahat eden tüm kişilerin varış illerindeki ikametlerinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulmasına karar verildi. Edremit giriş ve çıkışlarında yol kontrol uygulamaları bu doğrultuda yapılmaya başlanıldı.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkında bilgilendirme yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “Alınan önlemler kapsamında, Edremit ilçemizin giriş ve çıkış noktalarında İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğümüz eş güdümünde; ateş ölçümü, gerekli ikaz, bilgilendirme ve taahhütname işlemleri ile ilgili uygulamalar yapılmaktadır. Başka illerden ilçemize gelen vatandaşların takip ve kontrolleri kolluk kuvvetlerimiz, sağlık görevlilerimiz tarafından yapılmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza sirayet etmemesi için gerekli olan tedbirleri almaktayız. Vatandaşlarımızın da bu hususlarda hassas davranarak yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir." Dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Balıkesir Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:20
Sabah
06:46
Öğle
13:17
İkindi
16:51
Akşam
19:39
Yatsı
20:59

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Bacakoğlu Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Havacılar Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.