YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremitspor’da Ali Çelik dönemi

Edremitspor’da Ali Çelik dönemi

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremitspor Kulüp başkanının vefatı dolayısıyla olağanüstü şekilde toplanan kurulda Ali Çelik oy birliğiyle yeni başkan seçildi.28 Haziran 2019 tarihinden bu yana Edremitspor Kulüp Başkanı olarak görev yapan Hasan Peker’in geçtiğimiz hafta vefatı dolayısıyla Edremitspor Genel Kurulu olağanüstü toplandı.

Edremitspor’da Ali Çelik dönemi

Balıkesir’in Edremitspor Kulüp başkanının vefatı dolayısıyla olağanüstü şekilde toplanan kurulda Ali Çelik oy birliğiyle yeni başkan seçildi.
28 Haziran 2019 tarihinden bu yana Edremitspor Kulüp Başkanı olarak görev yapan Hasan Peker’in geçtiğimiz hafta vefatı dolayısıyla Edremitspor Genel Kurulu olağanüstü toplandı. Divan Başkanlığını Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın gerçekleştirdiği toplantıya CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin, Fikret Şahin, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, İyi Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Cıvgaz, Edremitspor Kulübü ve Edrolu taraftarlar da katıldı. Edremit Belediye Meclis Salonu’nda açık oylamayla yapılan seçimde Kulüp Başkanı oy birliğiyle Ali Çelik seçildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Pandemi sürecinin hizmet şampiyonu Bağlar Belediyesi

Pandemi sürecinin hizmet şampiyonu Bağlar Belediyesi

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:32
Sabah
06:08
Öğle
13:19
İkindi
17:09
Akşam
20:20
Yatsı
21:50

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Arı Eczanesi
Merkez
Dilara Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.