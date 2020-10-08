Edremit’te ağaç kesimi yasaklandı

Van’ın merkez Edremit Belediyesi, ilçede mevcut yeşilin korunması ve ağaç kesiminin önüne geçmek amacıyla ağaç kesimlerini meclis kararı ile izne bağladı.

Edremit Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin bir bir görüşüldüğü toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Edremit’te ağaç kesimlerinin izne bağlanması ile ilgili talebinin görüşülmesine geçildi. Edremit Belediyesi, ilçede son günlerde gelişi güzel artan ağaç kesimlerine dur demek amacıyla harekete geçti. Mevcut yeşilin korunması için vatandaşların ağaç kesimi talebi doğrultusunda nitelikli ağaçların kesilmemesi kararlaştırılırken, hangi ağaçların kesileceğinin ise önceden belirlenmesi karara bağlandı. İzinsiz yapılan kesimlerde ise gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

“İlçede ağaç kesimleri belediye iznine bağlandı”

Edremit’in mevcut yeşilinin korunması özellikle Eski Cami ve Yeni Cami mahallelerinde yaşanan ağaç kesimleri önünü almak için alınan kararla ağaç kesimleri de yasaklanmış oldu. İzin doğrultusunda yapılacak olan kesimlerle ilgili vatandaşlardan peyzaj projesinin isteneceği vurgulanırken, kesilen ağaçların yerine ise her 30 metrekare alan için yeni ağaç dikimi istenmesi karara bağlandı. Başkan Say’ın konuşmaların ardından ağaç kesimleri ile ilgili gündem maddesi meclisin oy çokluğu ile kabul edildi.

