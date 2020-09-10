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Edremit’te ahır yıkımları kararlılıkla sürüyor

VAN HABERLERİ  | 10.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Edremit Belediyesi, ilçe genelindeki hayvan barınaklarını (ahır) yıkarak çevre kirliliği ve sağlıklı kentleşme kapsamında gerekli uygulamalara devam ediyor.Edremit Belediyesi, Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Van Gölü’nün kirliliği başta olmak üzere görüntü ve kokuya sebep olan ilçedeki ahır yıkımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Van’ın merkez Edremit Belediyesi, ilçe genelindeki hayvan barınaklarını (ahır) yıkarak çevre kirliliği ve sağlıklı kentleşme kapsamında gerekli uygulamalara devam ediyor.
Edremit Belediyesi, Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Van Gölü’nün kirliliği başta olmak üzere görüntü ve kokuya sebep olan ilçedeki ahır yıkımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Edremit Belediyesi daha yaşanabilir bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda başlattığı ahır yıkımlarını kararlılıkla devam ettiriyor. Edremit Belediyesi’ne bağlı Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlüklerinin çevre güvenliğini sağlamalarının ardından Süphan Mahallesi’ndeki ahırın yıkım işlemi başladı. Ahırların boşaltılmasına yönelik verilen 30 günlük sürenin dolması ile birlikte çalışmalarına hız veren Edremit Belediyesi, yıkımların da güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor.
Yıkımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kentin siluetini bozan, Van Glü’nün kirliliğini ve halkın sağlığını tehdit eden ahır yıkımlarının hız kazanacağını belirtti. İşletmelerin ahırlarını boşaltmalarına yönelik verilen 30 günlük sürenin sonunda yıkımların gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Say, “Ekiplerimiz tarafından gereken çalışmaların neticesinde ahırlar bir bir kaldırılacaktır. Daha yaşanabilir bir Edremit için, çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Özellikle Van Gölü’nün kirliliği noktasında etkin rol alan ahırların yıkımı sürecinde destek olan ahır işletmeleri sahiplerine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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