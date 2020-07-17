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Edremit’te basketbol heyecanı devam edecek

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.07.2020 09:03 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.

Edremit’te basketbol heyecanı devam edecek

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Başkan Arslan, “Edremit ismimizin gururla anılmasını sağlayan Gürespor takımımıza her zamankinden daha fazla, hep destek, tam destek” dedi.
Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ı ziyaret etti. Yeni sezon yapılanması ve Edremit’in ev sahipliğinde düzenlenecek Federasyon Kupası başta olmak üzere sportif alanda yapılacak çalışmaların değerlendirildiği görüşmede Başkan Arslan, daha önce olduğu gibi Gürespor’a desteğin devam edeceğini açıkladı.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Kulübü Başkanımız Ahmet Çetin ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla önümüzdeki sezonun planlaması üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
8-15 Kasım 2020 tarihleri arasında Edremit’in ev sahipliği yapacağı basketbol dünyasının en önemli organizasyonlarından olan TKBL Federasyon Kupası ile ilgili yapılacak çalışmaları da değerlendirdiğimiz ziyaretleri nedeniyle Sayın Çetin başta olmak üzere yönetim kurulundaki fedakar her bir arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum.
Edremit Belediyesi olarak, yer aldığı her platformda ismimizin gururla anılmasını sağlayan Gürespor Kadın Basketbol Takımımıza her zamankinden daha fazla, hep destek, tam destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin’de yaptığı açıklamada “Bugün Yönetim kurulu olarak Edremit Belediye Başkanımız Sayın Hasan Arslan’a nezaket ziyaretinde bulunduk. Kendileri önümüzdeki sezon da takımımıza desteklerini arttırarak devam edeceği sözünü verdiler. Sayın Başkanımıza kulübümüze ve yönetim kurulumuza duyduğu güven ve destek için çok teşekkür ederiz. Edremit’de basketbol heyecanı devam edecektir. Geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.

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