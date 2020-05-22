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Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

VAN HABERLERİ  | 22.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere 170 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.Korona virüs salgınının başladığı günden itibaren tarlasına gidemeyen çiftçilerin ekimlerini yapılabilmeleri noktasında çeşitli yardımlar sunan Edremit Belediyesi bugün de sebze fidesi desteğine start verdi.

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere 170 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.
Korona virüs salgınının başladığı günden itibaren tarlasına gidemeyen çiftçilerin ekimlerini yapılabilmeleri noktasında çeşitli yardımlar sunan Edremit Belediyesi bugün de sebze fidesi desteğine start verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere domates, salatalık, patlıcan ve biber fidesi dağıtımına, bazı muhtarlarla çiftçiler de katıldı. Yaşanan süreç ile birlikte üretimin de yapılması için dur durak bilmeden faaliyetlerini yürüten Edremit Belediyesi, salgın sürecinde çiftçileri de yalnız bırakmadı.
Üretimi güçlendirmek için her zaman çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediye olarak 170 bin adet sebze fidesi desteği gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Say, “Olmazsa olmazımız üretim. Bu yüzden üreteceğiz ve birlikte başaracağız, kazanacağız, büyüyeceğiz. Bu bağlamda böylesi süreçte sıkıntı yaşayan çiftçilerimizi yalnız bırakmamak ve üretimin kesilmemesi için bizlerde belediye olarak çiftçilerimize toplamda 170 bin sebze fidesi dağıttık. Hep birlikte her türlü zorluğun üzerinden gelen bir milletiz. Allah’ın izniyle bu süreci de atlatarak, daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz. Bu vesileyle buradaki üretimi arttırarak, hep birlikte ülkemize, milletimize katkı sağlamış olacağız” dedi.
Fidelerini alan çiftçiler ise başta Edremit Belediye Başkanı İsmail Say olmak üzere emeği geçen ekiplere teşekkürlerini iletti.

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