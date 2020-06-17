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Edremit’te doğalgaz çalışmaları devam ediyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğalgaz çalışmaları kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla gerçekleştiriliyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğalgaz çalışmaları kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla gerçekleştiriliyor. Doğal gaz firması tarafından altyapı çalışmaları devam ederken üstyapı çalışmaları da Edremit Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından yapılıyor.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın müjdesini verdiği doğalgaz çalışmaları Darsofa Mahallesi’nde devam ediyor. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici ve Darsofa Mahalle Muhtarı Tunay Baklacı’nın yerinde incelediği çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Doğalgazın Edremit için verilmiş bir söz ve büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, doğalgazın Edremit’te yaygınlaşmasıyla özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin büyük oranda azalacağını ve Edremit’e nefes aldıracağını söyledi. Başkan Arslan, “Edremitlilerin bu konuda bizden bir talebi vardı. Dolayısıyla doğalgaz için atılan her adımda Edremit Belediyesi olarak desteğimizi vereceğiz.” dedi.

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