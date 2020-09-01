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Edremit’te ‘Dünya Barış Günü’ etkinliği

VAN HABERLERİ  | 01.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ‘1 Eylül Dünya Barış Günü’nde minik öğrencilerle buluşup duvar boyama etkinliğine katıldı.Edremit Belediyesinin Dünya Barış Günü etkinliği, Erenkent Mahallesi’nde gerçekleşti.

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ‘1 Eylül Dünya Barış Günü’nde minik öğrencilerle buluşup duvar boyama etkinliğine katıldı.
Edremit Belediyesinin Dünya Barış Günü etkinliği, Erenkent Mahallesi’nde gerçekleşti. Erdem Beyazıt İlk ve Ortaokulunun istinat duvarı renk cümbüşüne döndü. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün organize ettiği ve öğrencilerle ailelerinin katıldığı etkinlikte şarkılar söylenirken, barışın en güzel simgeleri de duvarlara işlendi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, katıldığı etkinlikte çocuklarla sohbet ederek, kendileri için hazırlanan boyalarla duvarları boyadı.
Çocuklarla birlikte barışı simgeleyen resimler yapan Başkan Say, bugünün ‘Dünya Barış Günü’ olması nedeniyle çocuklarla birlikte farklı bir çalışmaya vurgu yapmak istediklerini belirtti. Barışa her zaman ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Başkan Say, “Çocuklarımızın da barışın önemine karşı duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu nedenle bu etkinliği gerçekleştirdik. Duvarlara yaptıkları resimler için kendilerine çok teşekkür ediyorum. ‘1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, günümüzde yaşanan ve geçmişte tüm insanlığın yaşamış olduğu büyük acı ve kayıpları unutmamak, gelecekte böyle büyük yıkımların yaşanmaması için barış çağrısında bulunmak bir insanlık görevidir. Bu anlamda 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarım” dedi.

“Ülke olarak dünya barışını gözetiriz”
Türkiye’nin her zaman her platformda dünyada barışa vurgu yapan bir ülke olduğunu ifade eden Başkan Say, ülke olarak ırk ayrımı gözetmeksizin, insanların rengine, diline, inancına bakmadan ulaştığı her yere sadece ve sadece barış mesajlarının iletildiğini kaydetti. Başkan Say, “Türkiye, dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip, hakkı ve hukuku ihlal edilen insan varsa tüm gücü ile onların yanında yer alıyor. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ülkemiz her zaman bölgedeki mazlumların, çocukların ve kadınların savunucusu olmuştur ve olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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Van Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

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İkindi
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Akşam
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Van Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Gülseven Eczanesi
Ipekyolu
Cadde Eczanesi
Tusba
Akdağ Eczanesi
Edremit
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tunç Eczanesi
Ercis
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