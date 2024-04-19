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  4. Edremit’te ’dur’ ihtarına uymayan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Edremit’te ’dur’ ihtarına uymayan şahıslardan uyuşturucu çıktı

İHA İHA
19.04.2024 15:41
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Yunus ekiplerinin “dur” ihtarına uymayanların attığı peçetelerden 8 gram esrar çıktı.

Edremit’te ’dur’ ihtarına uymayan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Amansız kovalamacanın ardından, motosikletli 2 genç yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinin, İbrahimce Mahallesinde yaptığı uygulama esnasında durumundan şüphelenerek durdurmak istenen ve dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan motosiklet üstündeki şahıslardan arka koltukta oturan şahsın kovalamaca esnasında yere beyaz peçeteyle bir şey attığı tespit edildi. Şahıslar takip mesafesi korunarak kovalamaya devam edildi, Bora K.(22) ve Serdar Y.(25) isimli şahıslar yakalandı.

Bora K. ve Serdar Y.’nin kaçmış olduğu alanın yapılan incelemesinde, 2 ayrı peçeteye sarılı halde tahmini toplam ağırlığı 3-5 gram olan Esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında gerekli tahkikat başlatıldı.

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