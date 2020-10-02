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Edremit’te gıda denetimi yapıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.10.2020 10:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Turgay Ünsal koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından gıda denetimleri yapılmaya devam ediyor.Gıda denetimleri kapsamında; bakanlık talimatları doğrultusunda ambalajı bozulmuş ürüne zarar verecek şekilde hasar görmüş ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri bulundurup bulundurdukları işletme hijyen, alet ekipman hijyeni personel hijyeni hammadde depolarının hijyeni ve satılan ürünlerin bakanlık izinleri gibi konularında denetimler yapılıyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Turgay Ünsal koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından gıda denetimleri yapılmaya devam ediyor.
Gıda denetimleri kapsamında; bakanlık talimatları doğrultusunda ambalajı bozulmuş ürüne zarar verecek şekilde hasar görmüş ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri bulundurup bulundurdukları işletme hijyen, alet ekipman hijyeni personel hijyeni hammadde depolarının hijyeni ve satılan ürünlerin bakanlık izinleri gibi konularında denetimler yapılıyor. Yapılan her denetim tutanak altına alınıp gıda güvenliği bilgi sistemine giriliyor. Bir eksiklik gördüğünde işletme sahibine gerekli uyarı ve sureler verilerek takibi yapılıyor.
Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerince tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması için üretim, satış ve toplu tüketim olmak üzere bütün gıda işletmelerine rutin aralıklarla denetim, numune alma denetimi, Alo174 şikâyet ve ihbar denetimleri yürütülmekte. Aynı zamanda pandemi süreci boyunca bütün hijyenik önlemler alınarak işletmeler korona tedbirleri kapsamında bilgilendirmeye devam ediyor.

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