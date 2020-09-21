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Edremit’te ilk ders zili çaldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde anaokulları, ilkokullar ve bünyesinde anasınıfı bulunan okullar kapılarını öğrencileri için açtı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde anaokulları, ilkokullar ve bünyesinde anasınıfı bulunan okullar kapılarını öğrencileri için açtı. Bin 765 anasınıfı ile bin 911 1.sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 676 öğrenci okula başlamanın heyecanını yaşadı.
Yeni eğitim öğretim yılı öğretmen ve öğrencilerin katıldığı bayrak töreni ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okullarda salgına karşı birçok önlem alındı. Bu önlemler kapsamında öğretmenler ve öğrenciler dışında kimse okul bahçesine alınmadı. Öğrenciler okul bahçelerine öğretmenlerinin rehberliğinde birer birer alındı. Okula girişlerde maske değişimi ve dezenfektan kullanımı zorunlu tutuldu. Sınıflarda oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oluşturuldu. Birden fazla şubesi bulunan okullarda teneffüs saatleri her şube için ayrı olacak şekilde düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, okula yeni başlayan öğrencileri karşılamak için Salih Korkut Budaras İlkokulundaydı. İlk ders zilini çalmadan önce açılış konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özbek, “Salgın sebebiyle ayrı kaldığımız öğrencilerimizle kısmen de olsa kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdilik yalnızca anasınıfı ve ilkokul 1.sınıflarımızla kavuşmuş olsak da temennimiz en kısa zamanda salgınsız günlerde tüm evlatlarımıza kavuşmak.”dedi.
Öğrencilere seslenen Milli Eğitim Müdürü Özbek “İkinci yuvanıza hoşgeldiniz. Bugün okulunuzda ilk gününüz. Öğretmenleriniz ve biz sizlerle kavuşmayı çok bekledik. Heyecanınız ve gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin. Parlak bir geleceğe doğru sağlam adımlar atacağınız, yeni arkadaşlıklar kuracağınız, güzel anılar biriktireceğiniz ve özverili öğretmenlerimizin rehberliğinde evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişeceğiniz bir eğitim hayatı geçirmeniz dileğimle, yeni eğitim öğretim yılımızı kutluyor, ilk ders zilinizi çalıyorum.” dedi
Yüz yüze eğitim alacak olan öğrencilere yönelik yapılan hazırlıkların yanında uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürecek olan öğrenciler de unutulmadı. Uzaktan eğitimin verimli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi amacıyla öncelikle teknoloji ve internet erişimi olmayan öğrencilerin gereksinimlerini gidermek amaçlandı. Edremit Kaymakamlığı öncülüğü ile Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle “Bir Tablet De Benden” kampanyası başlatıldı. Ayrıca 44 okulda kurulan EBA Destek Noktaları ile Balıkesir’de en çok EBA Destek Noktası kuran ilçe olan Edremit’te, internet ve teknoloji erişimi olmayan öğrencilerin kendi kullanımlarına tahsis edilmiş bilgisayarlar aracılığıyla uzaktan eğitime aktif olarak katılmaları sağlandı.

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