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Edremit’te ilk ders zili çaldı

11.09.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk zili çaldı. On binlerce öğrenci ders başı yaptı.

Edremit’te ilk ders zili çaldı

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ile birlikte Yılmaz Akpınar İlkokulu ve Ali Çelik İlkokulunu ziyaret etti. Kaymakam Odabaş, okulların ilk gününde öğretmen ve öğrenciler ile görüştü. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi, herz aman destekçisi olduğunu belirterek öğrencilerden de başarı sözünü aldı. Edremit İlçesi’nde 2 bin 162 anaokulu, 8 bin 284 ilkokul, 7 bin 843 ortaokul, 6 bin 656 lise öğrencisi olmak üzere 24 bin 945 öğrenci ders başı yaptı.

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