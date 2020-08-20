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Edremit’te işyerlerine covid-19 denetimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan ekipler ve görevlendirilen personeller ile, ilçedeki işletmeler covid-19 önlemleri kapsamında özenle denetlendi.Edinilen bilgilere göre, 68 personelden oluşan 19 ekip, denetlenen berber-kuaför-güzellik merkezleri, AVM’ler, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, kahvehane-kıraathaneler, hamam-sauna-kaplıcalar, lokanta-restoran-kafeler, spor merkezleri, sahil bantları-piknik alanları, konaklama tesisleri, çay bahçeleri, dernek lokalleri, nikah ve düğün yerleri, internet kafeler ve oyun salonları, sinema-tiyatro, lunapark, ganyan bayiler, camiler, halı sahalar, bilardo salonları olmak üzere toplam 290 işletmede çalışma saatlerine uyma, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen ürünlerin kullanılmaması kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan ekipler ve görevlendirilen personeller ile, ilçedeki işletmeler covid-19 önlemleri kapsamında özenle denetlendi.
Edinilen bilgilere göre, 68 personelden oluşan 19 ekip, denetlenen berber-kuaför-güzellik merkezleri, AVM’ler, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, kahvehane-kıraathaneler, hamam-sauna-kaplıcalar, lokanta-restoran-kafeler, spor merkezleri, sahil bantları-piknik alanları, konaklama tesisleri, çay bahçeleri, dernek lokalleri, nikah ve düğün yerleri, internet kafeler ve oyun salonları, sinema-tiyatro, lunapark, ganyan bayiler, camiler, halı sahalar, bilardo salonları olmak üzere toplam 290 işletmede çalışma saatlerine uyma, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen ürünlerin kullanılmaması kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı.

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