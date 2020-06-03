Edremit’te jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında kenevir yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit’te kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen D.Ç. isimli şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Bu kapsamda 48 kök kenevir bitkisi ve 345 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam ettği ifade edildi.

