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Edremit’te karla mücadele çalışması

VAN HABERLERİ  | 24.12.2020 14:11 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına geceli gündüzlü sürdürüyor.

Van’ın Edremit Belediyesi, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına geceli gündüzlü sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan araçlarla 30 mahalle ile 12 bin TOKİ konutunun bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, olumsuz bir durumun yaşanmasının da önüne geçiyor. Vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için canla başla çalışan ekipler, ilçenin her noktasında kar mücadelesi veriyor. 24 saat esasına göre teyakkuzda olan ekipler, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokakları kardan temizliyor.
Öte yandan, trafiği aksatacak ve tehlike oluşturacak yollarda ise ekipler tarafından tuzlama çalışması yapılıyor.

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