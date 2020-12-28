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Edremit’te Kaymakam Ünsal başkanlığında Edremit Platformu Ortak İstişare Ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.12.2020 16:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal öncülüğünde ilçenin tüm paydaşlarının katılımıyla Edremit Platformu Ortak İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda; İlçedeki tüm sektörler, kurumlar ve paydaşlar arasında işbirliğinin sağlanması, koordinasyon oluşturulması, ortak bir akıl ve ortak güç birliği oluşturulması hedeflendi.Bu kapsamda kamu hizmetleri başta olmak üzere, içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde uygulanan tedbirler, alınması gereken önlemler ile ilçedeki yatırımların son durumları (biten yatırımlar, sürdürülen yatırımlar ve planlanan yatırımlar) öneriler ve talepler değerlendirildi.

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal öncülüğünde ilçenin tüm paydaşlarının katılımıyla Edremit Platformu Ortak İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; İlçedeki tüm sektörler, kurumlar ve paydaşlar arasında işbirliğinin sağlanması, koordinasyon oluşturulması, ortak bir akıl ve ortak güç birliği oluşturulması hedeflendi.
Bu kapsamda kamu hizmetleri başta olmak üzere, içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde uygulanan tedbirler, alınması gereken önlemler ile ilçedeki yatırımların son durumları (biten yatırımlar, sürdürülen yatırımlar ve planlanan yatırımlar) öneriler ve talepler değerlendirildi. İlerleyen dönemlerde platformda ilçenin öncelikli sektörleri ile ilgili (tarım ve turizm) koordinasyon toplantıları yapılmaya devam edecek.
Pandemi tedbirleri gereği online ortamda gerçekleştirilen toplantıya; Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Özbudak, İlçe Emniyet Müdür. Yrd. Yasin Özer, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Onur Koçak ve İlçe Turizm Danışma Bürosu Şefi Mehmet Akpınar katıldı.

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