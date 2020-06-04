YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Edremit’te kesilen kavak ağaçları yerine badem fidanları dikiliyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçları yerine badem fidanları dikiliyor

VAN HABERLERİ  | 04.06.2020 14:59 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından vatandaşın talebi üzerine kavak ağaçları kesilirken, yerlerine ise badem fidanları dağıtıldı.Özellikle vatandaşın yoğun talep ettiği kavak ağaçlarının kesimi Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince itinayla sürdürülüyor.

Van’ın Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından vatandaşın talebi üzerine kavak ağaçları kesilirken, yerlerine ise badem fidanları dağıtıldı.
Özellikle vatandaşın yoğun talep ettiği kavak ağaçlarının kesimi Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince itinayla sürdürülüyor. Bir yandan çevre düzenlemesi çalışmaları yapılırken, öte yandan ise vatandaşların isteği üzerine kavak ağaçları kesiliyor. Eminpaşa Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların talebine kayıtsız kalmayan Edremit Belediyesi, hummalı bir çalışma başlattı. Kesilen ağaçların yerine fidanları da vermeyi ihmal etmeyen Edremit Belediyesi, vatandaşların polenden dolayı şikayetlerinin de önüne geçiyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, güzel bir Edremit için her alanda çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Edremit’te çalışmaların da kaldığı yerden devam ettiğini anlatan Başkan Say, “Tek amacımız ve gayemiz, ilçemize ve ilçe sakinlerimize hizmetin en güzelini sunmaktır. Bu anlamda gerek belediyemizin hizmetleri gerekse de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmaktayız. Eminpaşa Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kavak ağaçlarını kesiyoruz ve kesilen ağaçların yerlerine vatandaşlarımıza dikmeleri için badem fidanları dağıtıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Van Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
02:48
Sabah
04:36
Öğle
12:10
İkindi
16:04
Akşam
19:34
Yatsı
21:13

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Halk Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.