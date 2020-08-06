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Edremit’te korona virüs denetimi

VAN HABERLERİ  | 06.08.2020 14:52 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Edremit’te de maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı.

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Edremit’te de maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Türkiye genelinde bugün gerçekleştirilen denetimler doğrultusunda, Kaymakam Muhammet Fuat Türkman ile Başkan İsmail Say da farkındalık oluşturmak amacıyla denetimlere katıldı. Türkman ve Say, esnafı tek tek gezerek, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Esnaf ile vatandaşları gezen Kaymakam Türkman ile Başkan Say, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile 81 ilde farkındalık oluşturmak için sahaya indiklerini söyledi. Tüm ekiplerin sahada denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Türkman ile Say, “Bizim amacımız farkındalık oluşturmaktır. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Edremit’te de gün boyu denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, farkındalık oluşturmak, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır” diye konuştular.

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