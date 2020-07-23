Edremit’te LGS’de büyük başarı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde LGS’de Türkiye geneli yüzdelik dilimle büyük başarı elde ettiği açıklandı.

Edremit’te 2020 yılında 8.sınıftan mezun olun öğrenci sayısının 2 bin 383 olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, “Bunlardan 2112 öğrencimiz merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşebilmek için LGS’ye katıldı. LGS’de öğrencilerimizin başarı durumu gayet yüksek olarak gözüküyor 420 puan ve üzeri alan öğrenci sayımız 116 olup; bu öğrenciler Türkiye genelinde %5 dilime giren öğrencilerimizdir. Bu yüzdelik sıralaması 0-1 arası 13, 1-2 arası 31, 2-3 arası 23, 3-4 arası 36. 4-5 arası 16 öğrencidir. Bu bizim için büyük başarıdır”diye konuştu.

Bu arada hiçbir öğrencinin açıkta kalmaması gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyleyen Özbek, “İlçemizde sınavla öğrenci alan okullarımızdan Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi: 150, Proje İmam Hatip Lisesi: 90 öğrenci olmak üzere toplamda 240 kontenjanımız merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okullarımız ise Anadolu Lisesi: bin, Meslek Lisesi: bin 106, İmam Hatip Lisesi: 374 olmak üzere toplamda ise 2 bin 480 yerel yerleştirme kontenjanımız bulunuyor. Merkezi sınavla ve yerel yerleştirme ile birlikte toplam kontenjanımız 2 bin 920‘dir. Öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz müsterih olsunlar hiç bir öğrencimiz açıkta kalmayacak şekilde kontenjanların düzenlemesi yapıldı.

Öğrencilerin tercih işlemleri için okullarımızda rehberlik öğretmenlerinden oluşan tercih danışmanlığı birimleri kuruldu ve bu birimler öğrencilerimize EBA sistemi üzerinden tercih işlemlerinde gerekli desteği de sağlayacaktır.”

