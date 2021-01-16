YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Edremit’te ’Maskematik’ dönemi

Edremit’te ’Maskematik’ dönemi

16.01.2021 20:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Edremit Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle maske erişimini kolaylaştırmak için kentin belli noktalarında maskematik hizmetini hayata geçirdi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle zorunlu hale gelen maske kullanımında "maskematik" dönemi de ilk olarak Edremit’te başladı.

Van’ın Edremit Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle maske erişimini kolaylaştırmak için kentin belli noktalarında maskematik hizmetini hayata geçirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle zorunlu hale gelen maske kullanımında "maskematik" dönemi de ilk olarak Edremit’te başladı. Pandemi döneminde başlattığı çeşitli uygulamalarla kamuoyunun takdirini toplayan Edremit Belediyesi yeni bir uygulamaya daha imza attı. Alınan maskematiklerden ilki SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine yerleştirildi. Acil maskeye ihtiyacı olan vatandaşlar, kurulan cihazlardan 1 TL karşılığında maske paketini alırken, sunulan hizmetten dolayı da Edremit Belediyesine teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Toplamda 5 cihazın kurulumunun yapılacağı diğer maskematiklerin ise Van Ferit Melen Havaalanı, Edremit Seyirtepe ve bazı durak noktalarda yer alacağı bildirildi.
Başlatılan uygulamanın anlamlı ve yerinde olduğunu dile getiren Vedat Öz, Ahmet Batur ve Reyhan Çinik, Edremit Belediyesine ve Başkan İsmail Say’a teşekkürlerini dile getirdiler. El değmeden paketler içerisinde maskelerini aldıklarını vurgulayan vatandaşlar; hastanelerde belirli zamanlarda maskeyi değiştirmek zorunda kaldıklarını ve bu uygulamayla rahat maskeye ulaşabildiklerini kaydettiler.”
Edremit Belediyesi olarak pandemi sürecinde hızlı şekilde tüm önlemlerin üst düzeyde alındığını kaydeden Başkan İsmail Say, “COVID-19 önlemleri kapsamında maske kullanımının önemini sıklıkla vurguluyoruz. Kontrollü yaşamın ilk şartı olan maskelere erişimi kolaylaştırma adına ilçe sınırlarımızda ‘Maskematik’ uygulamasını hayata geçirdik. Pandemi süresince örnek çalışmalara imza attık. Şimdi de ilçemizde bulaş riskini önleme konusunda büyük önem arz eden maskelere erişimi kolaylaştıracak maskematiklerimizi hizmete aldık. Kontrollü sosyal hayat düzenlemelerimiz kapsamında maskematiklerimizi başta hastanemiz olmak üzere kamusal alanlarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde kuracağız. COVID-19 salgınıyla mücadelede maske, mesafe, temizlik konularında kamuoyunu bilgilendirici çalışmalarımız devam ediyor. Virüs ile mücadelemizin devam ettiği bu kritik süreçte çok daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Aşının yapılıyor olması salgının bittiği anlamını taşımıyor. Bu yüzden en etkili koruma aracı olan maske takmayı ve alınan tedbirlere titizlikle uymaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:15
Öğle
12:21
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:38

Van Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi kırsalda karla mücadelesini sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi kırsalda karla mücadelesini sürdürüyor

Van'da kardan kapanan 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Van'da kardan kapanan 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Van’da 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da kısıtlamanın 6’ıncı haftasında kurallara uyuluyor

Van’da kısıtlamanın 6’ıncı haftasında kurallara uyuluyor

Saray ilçesindeki 45 okula ‘okulum temiz’ belgesi verildi

Saray ilçesindeki 45 okula ‘okulum temiz’ belgesi verildi

Milletvekili Gülaçar’dan Kapıköy Sınır Kapısı açıklaması

Milletvekili Gülaçar’dan Kapıköy Sınır Kapısı açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.