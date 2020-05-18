YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit’te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Edremit’te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.05.2020 17:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Kadıköy Mahallesi Kocaseyit Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edremit’te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Kadıköy Mahallesi Kocaseyit Caddesi üzerinde meydana geldi. İhsan T. (28) idaresindeki 10 AAV 139 plakalı motosiklet sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki S.Ö.’ye ait 10 Z 5044 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücü 112 Acil Servis’in ilk müdahalesi sonrası Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

Edremit’te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

Çekirge sokakları yenileniyor

Çekirge sokakları yenileniyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:10
İkindi
17:04
Akşam
20:25
Yatsı
22:02

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Denizler Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Palabıyık Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Duygu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.