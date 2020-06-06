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Edremit’te normalleşme sürecinde denetimler devam ediyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.06.2020 10:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’in Edremit ilçesinde de eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.Eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde Edremit’te kontrollü normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayan esnaf ve iş yerlerinin belirlenen kriterlere uyup uymadığı denetlendi.Bu kapsamda Edremit’te faaliyet gösteren; berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler/açık alanlar, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, park/piknik alanları, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’in Edremit ilçesinde de eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde Edremit’te kontrollü normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayan esnaf ve iş yerlerinin belirlenen kriterlere uyup uymadığı denetlendi.
Bu kapsamda Edremit’te faaliyet gösteren; berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler/açık alanlar, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, park/piknik alanları, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Kuralara uymayan iş yerleri ile ilgili de Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince cezai işlem uygulandı.
Gerçekleştirilen kontrollerde iki buçuk aydır kapalı olan iş yerleri sahiplerine yeni normalleşme sürecinde uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
Edremit’te gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü andan itibaren devletimiz tarafından; salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonun temini, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutulması amacıyla birçok önemli tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu süreçte salgınla mücadelede vatandaşlarımızın desteği ile büyük yol kat edilmiş olup kontrollü normalleşme sürecine girilmiştir.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından gönderilen genelge ile tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilmiştir. İlçemizde kontrollü normalleşme sürecinde faaliyetlerine başlayan iş yerlerinin uyması gereken kurallar ve tedbirlere ilişkin yayınlanan genelge hükümlerine uyulup uyulmadığı oluşturduğumuz denetleme kurulunca denetlenmiştir. Denetleme kurullarımızca denetimler devam edecektir. Kurallara uymayanlarla ilgili cezai işlemler uygulanacaktır.
Koronavirüs ile mücadele konusunda ülkemizde ve ilçemizde başarılı bir mücadele yürütülmektedir. Bu başarının gölgelenmeden sürdürülebilmesinde, vatandaşlarımızın bilinçli olması, alınan tedbirlere ve kurallara riayet etmesi son derece önemlidir.
Bu nedenle ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimizden, esnaflarımızdan ve bu işletmelerden faydalanan vatandaşlarımızdan özellikle; devletimiz tarafından belirlenen tedbir ve kurallara uyma noktasında gerekli özeni ve dikkati göstermelerini bekliyorum” dedi.

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