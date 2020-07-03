YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.07.2020 22:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Osmanlı Camisi’nin temeli Kaymakam Ali Sırmalı’nın katıldığı törenle atıldı.Yeni Mahalle’de 2 bin 150 metrekare alana yapılacak olan caminin, 417 metrekare alana yapılacak.

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Osmanlı Camisi’nin temeli Kaymakam Ali Sırmalı’nın katıldığı törenle atıldı.
Yeni Mahalle’de 2 bin 150 metrekare alana yapılacak olan caminin, 417 metrekare alana yapılacak. Altında 200 metrekare alana 4-6 yaş grubu kreş olacak caminin kısa sürede bitirilmesinin hedefleniyor. Akşemsettin Camii Derneği Başkanı İbrahim Adalar, ilçemize hayırlı olması dileğinde bulunarak, hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.
Temel atma törenine, Kaymakam Ali Sırmalı’nın yanısıra Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Müftü Ahmet Ahmet Yayla, dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez...
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" çağrısı:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" çağrısı:

Kıyıları kurtaran Başkan Güler’e sevgi seli

Kıyıları kurtaran Başkan Güler’e sevgi seli

Gebze Belediyesi su baskının izlerini siliyor

Gebze Belediyesi su baskının izlerini siliyor

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Başkan Binzet, Adıyamanlı vatandaşları salgına karşı uyardı

Başkan Binzet, Adıyamanlı vatandaşları salgına karşı uyardı

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Balıkesir Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:39
Öğle
13:18
İkindi
17:14
Akşam
20:47
Yatsı
22:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Erdek’te Vefa Grubuna başarı belgesi

Erdek’te Vefa Grubuna başarı belgesi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.