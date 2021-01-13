YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit’te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Edremit’te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

13.01.2021 10:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Dün bölgede etkili olan lodos fırtınası sonrasında akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar şiddetli bir şekilde devam eden yağış Edremit’in Akçay ve İkizçay Mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Dün bölgede etkili olan lodos fırtınası sonrasında akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar şiddetli bir şekilde devam eden yağış Edremit’in Akçay ve İkizçay Mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kazdağları’na metrekareye 70 kilogram yağış düşmesiyle birlikte sahil bölgesindeki mahallelerde su baskınları görülmeye başlandı. Özellikle İkizçay Mahallesinde yaşanan su baskınlarına hızlı bir şekilde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve BASKİ ekipleri müdahale etti. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri yüzünden araç trafiği olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde ise evlerinin girişleri su ile dolan ve işlerine gitmek isteyen bir çok vatandaş zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise ayaklarına çizmelerini giyip günlük ayakkabılarını ellerine alarak su birikintilerini aşmak zorunda kaldılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:22
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:36

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Asri Eczanesi
Merkez
Feyza Eczanesi
Merkez
Plevne Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Balıkesir’de yılın ilk kar yağışı başladı

Balıkesir’de yılın ilk kar yağışı başladı

Erdek’te zeytin alımları sona erdi

Erdek’te zeytin alımları sona erdi

Ulus Dağı eteklerindeki eski yerleşim bölgesi ve termal kaynak turizme kazandırılacak

Ulus Dağı eteklerindeki eski yerleşim bölgesi ve termal kaynak turizme kazandırılacak

Körfez derelerinde derin temizlik

Körfez derelerinde derin temizlik

Vali Şıldak ’Uyuşturucu ile Mücadele Birimini’ ziyaret etti

Vali Şıldak ’Uyuşturucu ile Mücadele Birimini’ ziyaret etti

Ayvalık Müftüsü Önal gazetecileri unutmadı

Ayvalık Müftüsü Önal gazetecileri unutmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.