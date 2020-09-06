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Edremit’te ‘Sağlık İçin Hepimiz’ mottosuyla denetimler gerçekleştirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Turgay Ünsal başkanlığında denetimler gerçekleştirildi.Denetimlerle ilgili açıklama yapan Kaymakam Ünsal; “ İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla “sağlık için hepimiz” mottosuyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler, ilçemizde birçok lokasyonda titizlikle gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Turgay Ünsal başkanlığında denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerle ilgili açıklama yapan Kaymakam Ünsal; “ İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla “sağlık için hepimiz” mottosuyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler, ilçemizde birçok lokasyonda titizlikle gerçekleştiriliyor. Denetimler kapsamında işyerlerine ve vatandaşlarımıza maske, hijyen ve mesafe konularında uyarıda bulunularak farkındalık oluşturulması sağlanıyor.
Denetimlerde; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanları (plajlar, cadde ve sokaklar) tek tek kontrol ediliyor.
Denetim ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen etkin denetimlerde pandemi kurallarına riayet etmeyenlerle ilgili 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince cezai işlem uygulanıyor” dedi.

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