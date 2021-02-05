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Edremit’te seyir halindeki otomobil yandı

05.02.2021 23:01 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı. Korkutan yangında itfaiyecilerin müdahalesi bir cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, Akçay Caddesi Zeytinli Kavşağı’nda meydana geldi. Sinem Ç. idaresindeki 17 ACB 443 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrası otomobildeki yangın söndürülürken, cep telefonu ile yangınının söndürülmesi saniye saniye görüntülendi.

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