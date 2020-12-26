YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit’te seyir halindeki ticari araç alev alev yandı

Edremit’te seyir halindeki ticari araç alev alev yandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.12.2020 21:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, olay Edremit’i dağ yolundan Çanakkale Yenice’ye bağlayan karayolunun Hanlar mevkiinde meydana geldi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay Edremit’i dağ yolundan Çanakkale Yenice’ye bağlayan karayolunun Hanlar mevkiinde meydana geldi. E.G. idaresindeki Renault Kangoo marka 10 ABM 36 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede aracın tamamını sardı. Büyükşehir Edremit İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangın söndürülürken araç tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:21
Öğle
13:14
İkindi
15:37
Akşam
17:57
Yatsı
19:22

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Balkan Eczanesi
Merkez
Kumcu Eczanesi
Merkez
Uğurlu Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.