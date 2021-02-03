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Edremit’te ulaşım sorunları masaya yatırıldı

03.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Edremit’te ulaşım sorunları masaya yatırıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesi trafiğini rahatlatacak uygulamaların değerlendirildiği toplantıda şehir içi ve şehirlerarası ulaşım, trafik sorunun iyileştirilmesi ve modernizasyonu ve toplu taşımada yaşanan sıkıntılar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Mehmet Akif Şencan, Toplu Taşıma Genel Müdürü Atınç Akıncı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Kazım Arslan ve Ak Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ı makamında ziyaret ederek kent içi ulaşım sorunları, iyileştirme ve modernizasyon vb gibi konuları istişare ettiler.

Balıkesir’in Edremit ilçesi trafiğini rahatlatacak uygulamaların değerlendirildiği toplantıda şehir içi ve şehirlerarası ulaşım, trafik sorunun iyileştirilmesi ve modernizasyonu ve toplu taşımada yaşanan sıkıntılar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Mehmet Akif Şencan, Toplu Taşıma Genel Müdürü Atınç Akıncı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Kazım Arslan ve Ak Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ı makamında ziyaret ederek kent içi ulaşım sorunları, iyileştirme ve modernizasyon vb gibi konuları istişare ettiler.

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