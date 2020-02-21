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Edremit’te Ülkücüler Şehit Fırat’ı unutmadılar

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

Edremit Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anma programı düzenlendi.2015 yılı Şubat ayında Ege Üniversitesi ‘nde öğrenciler arasında çıkan olayda saldırıya uğrayan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4.

Edremit Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anma programı düzenlendi.
2015 yılı Şubat ayında Ege Üniversitesi ‘nde öğrenciler arasında çıkan olayda saldırıya uğrayan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun vefatının 5. Yıldönümünde Cumhuriyet Meydanında Ülkü Ocakları tarafından anma programı gerçekleştirildi.
Edremit Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Saim Gürkan Çetin; “Tarih 20 Şubat 2015 gününü gösterdiğinde, Ülkücü Hareket’in yiğit duruşu karşısında olayları alevlendiriyorlardı. Sınav haftasıydı. Okumaya gelen,vatanına milletine hayırlı birer fert olma gayretinde olan ülkücülerin sınava alınmaması için her türlü hileye başvuruyorlardı bölücü mihraklar. Her türlü olayı çıkartıyor, her türlü kargaşanın önünü açıyordu. İşte burada karşılarına bozkurt yürekli kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu çıkıyor ve hedef haline geliyordu. 4 Ocak 1968 günü yola çıkan ‘Ülkücü Şehitler’ kervanına 20 Şubat 2015 günü Fırat Çakıroğlu olarak adını yazdırdı.” dedi.
Açıklama sonrası bayrak açan Ülkücü gençler, Çakıroğlu’nun ruhuna Fatihalar okuyup ’Bozkurt’ işareti ile halkı selamladılar. Tören sonunda lokma hayrı düzenlendi.

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