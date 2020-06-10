YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit’te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Edremit’te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğince yürütülmekte olan projeli çalışma kapsamında yapılan ara yakalamalarda 38.19 gr metamfetamin maddesi, 0.57 gr esrar maddesi, 2 adet Alyse hap maddesi ele geçirildi.

Edremit’te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğince yürütülmekte olan projeli çalışma kapsamında yapılan ara yakalamalarda 38.19 gr metamfetamin maddesi, 0.57 gr esrar maddesi, 2 adet Alyse hap maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu yapılan ikamet aramasında E.K’ya ait olduğu düşünülen 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet dolu kartuş ele geçirildi. Ele geçirilen av tüfeği ile ilgili Polis Merkezi Amirliğince işlem başlatılırıken, uyuşturucu madde ticareti suçundan E.K. ve G.D gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.

Edremit’te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:40
Sabah
05:33
Öğle
13:13
İkindi
17:10
Akşam
20:43
Yatsı
22:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Çetinel Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.