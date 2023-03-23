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Edremit’te vatandaş Fırıntaş’ın 350 gramlık pidesine hücum etti

23.03.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 350 gramlık pideyi 5 liraya satması üzerine vatandaşlar, Fırıntaş’ın satış noktasına hücum ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

Edremit’te vatandaş Fırıntaş’ın 350 gramlık pidesine hücum etti

Vatandaşa her yönden hizmet edebilmek için seferber olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 350 gramlık Kare Ramazan Pidesi’nin fiyatını 5 lira olarak belirledi. Vatandaşlar, Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesine Fırıntaş büfelerinden ulaşma imkanı bulan vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını “Balıkesir klasiği” klasiği niteleyen Başkan Yücel Yılmaz, hemşerilerine bereketli ve hayırlı ramazanlar diledi. Ramazan ayı boyunca vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam edeceğini açıkladı.

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