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Edremit’te yeni otobüsler seferlere başladı

VAN HABERLERİ  | 05.01.2021 14:22 | Son Güncelleme

Van’da kentin ulaşım sorununa yönelik alımı yapılan otobüslerden 12’si Edremit ilçesinde seferlere başladı.Van Büyükşehir Belediyesi’nin kentin ulaşımında modern, güvenli ve konforlu taşımacılığı zirveye taşıyacak yeni otobüsler hizmete girdi.

Van’da kentin ulaşım sorununa yönelik alımı yapılan otobüslerden 12’si Edremit ilçesinde seferlere başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi’nin kentin ulaşımında modern, güvenli ve konforlu taşımacılığı zirveye taşıyacak yeni otobüsler hizmete girdi. Nüfusu geçtiğimiz yıllara oranla artan ve ulaşım konusunda zaman zaman sıkıntıların yaşandığı Edremit’te yeni otobüslerle yaşanan ulaşım sıkıntısı da ortadan kalktı. İlçe sakinlerinin Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a her platformda dile getirdiği ve çözümü noktasında talepte bulunduğu sorun Van Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucu çözümü kavuşturuldu. Yeni otobüsün alımı gerçekleştirilirken, 12’si Edremit’te vatandaşların hizmetine sunuldu. 12 otobüsten 4’ü Edremit merkezde hizmet verirken, 4’ü Erenkent ve 4’de Erdemkent’te olmak üzere toplamda 12 otobüs ulaşıma katkı sağlıyor.
Edremit ilçesinde ulaşımın sağlanması ve vatandaşların sıkıntı yaşamamaları noktasında alınan otobüslerle ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti. Ulaşımın ilçede büyük sorunlar teşkil ettiğini ve her ziyaretinde mutlaka bu sorunla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Başkan Say, “Vatandaşlarımızın bu doğrultudaki taleplerini sürekli büyükşehir belediyemize ileterek, çözümü noktasında müdahil olmaya çalışıyorduk. Sürekli takipçisi olduğumuz ulaşım talebi Van Büyükşehir Belediyemizin yaptığı alım ile sona erdi. Kendilerine ilçe sakinlerim adına teşekkür ediyorum. Alınan otobüslerden 12’si ilçemize tahsis edildi. İlçe sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

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