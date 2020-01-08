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  4. Edremit’te yeni yılın ilk meclis toplantısı

Edremit’te yeni yılın ilk meclis toplantısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nde 2020 yılının ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nde 2020 yılının ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı. Ocak ayı meclisinde 44 madde görüşülerek karara bağlandı.
Edremit Belediyesi’nde yılın ilk meclis toplantısı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü Murat Tuna söz alarak bir konuşma yaptı.
2019 yılı gelir, gider, hesap kayıt ve işlemlerin denetimini yapmak üzere, Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucundan Denetim Komisyonu üyeliğine CHP’li Özkan Saka ile Metin Aktaş ve MHP’li Melih Tüzün seçildi.
Ulusal Kurtuluş Savaşında Mücadele veren “Kuvayi Milliye” hareketine öncülük yapan Balıkesir’e ‘İstiklal Madalyası’ verilmesi görüşülerek kabul edildi.
Edremit Kent Konseyi’nin önerisi ile Edremit ilçe merkezi, Akçay, Altınkum, Güre, Zeytinli, Altınoluk, Kadıköy mahallelerinde uygun yerlerin engelli otopark alanı belirlenmesi, Akçay Mahallesi Sakarya Caddesi’nin isminin Cahit İnceoğlu olarak değiştirilmesi, İkizcay Mahallesi Sakarya Caddesi’nde bulunan 2. Köprüye Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aycan Özdil’in 1. Köprüye Şehit Tnk. Uzman Çavuş Özcan Mutlu isminin verilmesi konuları görüşülerek karara bağlandı. Çamcı Kültür Merkezi Derneği ile Alevi Kültür Derneği Altınoluk Şubesi ile ortak hizmet projesi düzenlenmesine karar verildi.
Hamidiye Mahallesi’ 1560 ada 2 ve 5 parselde kayıtlı taşınmazların kapalı yüzme havuzu yapılmak üzere Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmesi kabul edildi.
İmar ile ilgili konular İmar Komisyonu’na, diğer bazı gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Ayrıca komisyonlardan gelen raporlarda tek tek görüşülerek karara bağlandı.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, belediyenin kurumsal yapısının daha iyi bir hale gelmesi için çalıştıklarını “küçük, çevik, etkili” belediyecilik anlayışının 2020 yılında daha hissedilir bir şekilde uygulamaya devam edeceğini ifade etti, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

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