YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Edremit’teki okullarda ‘Kariyer Günleri’ start aldı

Edremit’teki okullarda ‘Kariyer Günleri’ start aldı

VAN HABERLERİ  | 27.02.2020 14:21 | Son Güncelleme

Van merkez Edremit Belediyesi ile Genç MÜSİAD Van Şubesi işbirliği ile okul öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ eğitimleri start aldı.Öğrencilerin geleceklerinde karşılaşacakları meslek dallarının ve hedefledikleri meslekleri öğrenmelerini sağlamak amacıyla başlayan ‘Kariyer Günleri’ne Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Edremit Anadolu Lisesi’nde start verildi.

Van merkez Edremit Belediyesi ile Genç MÜSİAD Van Şubesi işbirliği ile okul öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ eğitimleri start aldı.
Öğrencilerin geleceklerinde karşılaşacakları meslek dallarının ve hedefledikleri meslekleri öğrenmelerini sağlamak amacıyla başlayan ‘Kariyer Günleri’ne Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Edremit Anadolu Lisesi’nde start verildi. Genç MÜSİAD Van Şubesi YYÜ ekibi tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere kariyer ve meslek dalları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Düzenlenen ‘Kariyer Günleri ‘ ile ilgi açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, alanında uzman insanların bilgilendirme yaptıkları eğitimlerde öğrencilerin mesleklerin avantajlarını ve dezavantajlarını öğrendiklerini belirtti. Öğrencilerin kariyer günleri eğitimlerinde uzman insanlarla fikir alışverişinde bulunmalarının çok önemli olduğunu anlatan Başkan Say, “Böylece öğrencilerimiz gelecekte meslek seçiminde yanlış tercih yapma durumunda kalmıyorlar. Öte yandan kariyer günleri, öğrencilerin meslek seçiminin yanı sıra alan seçiminde de önemli bir rol oynuyor. Öğrencilerin bu eğitimlerle birlikte hem gelecekleri şekilleniyor hem de soru sorma yetenekleri gelişiyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Camide gençlik buluşmaları

Camide gençlik buluşmaları

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

’’Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

’’Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

Nazilli’de 7/24 iyi su

Nazilli’de 7/24 iyi su

Van Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:36
Öğle
12:24
İkindi
15:32
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Van Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.