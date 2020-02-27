Edremit’teki okullarda ‘Kariyer Günleri’ start aldı

Van merkez Edremit Belediyesi ile Genç MÜSİAD Van Şubesi işbirliği ile okul öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ eğitimleri start aldı.

Öğrencilerin geleceklerinde karşılaşacakları meslek dallarının ve hedefledikleri meslekleri öğrenmelerini sağlamak amacıyla başlayan ‘Kariyer Günleri’ne Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Edremit Anadolu Lisesi’nde start verildi. Genç MÜSİAD Van Şubesi YYÜ ekibi tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere kariyer ve meslek dalları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Düzenlenen ‘Kariyer Günleri ‘ ile ilgi açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, alanında uzman insanların bilgilendirme yaptıkları eğitimlerde öğrencilerin mesleklerin avantajlarını ve dezavantajlarını öğrendiklerini belirtti. Öğrencilerin kariyer günleri eğitimlerinde uzman insanlarla fikir alışverişinde bulunmalarının çok önemli olduğunu anlatan Başkan Say, “Böylece öğrencilerimiz gelecekte meslek seçiminde yanlış tercih yapma durumunda kalmıyorlar. Öte yandan kariyer günleri, öğrencilerin meslek seçiminin yanı sıra alan seçiminde de önemli bir rol oynuyor. Öğrencilerin bu eğitimlerle birlikte hem gelecekleri şekilleniyor hem de soru sorma yetenekleri gelişiyor” dedi.

