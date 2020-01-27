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Edremit’ten deprem bölgesine yardım tırı yola çıktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.Yaşanan depren sonrasında bölgenin yaraları sarılmaya devam ederken bir yardım eli de Balıkesir’in Edremit ilçesinden uzandı.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.
Yaşanan depren sonrasında bölgenin yaraları sarılmaya devam ederken bir yardım eli de Balıkesir’in Edremit ilçesinden uzandı. Edremit Belediyesi öncülüğünde yapılan yardım kampanyasına ilçe halkı büyük bir ilgi gösterdi. Toplanan yardım malzemeleri istiflenerek hayırsever bir vatandaş tarafından tahsis edilen tıra yüklendi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’da tırın yüklenmesine yardımcı oldu.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan birlik ve beraberlik mesajlarının ardından “Hepimizin bildiği gibi birkaç gün önce, Elazığ ve Malatya’da bir deprem olayı yaşandı. Bu depremde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Biz bu yardımları bugün gördüğünüz gibi tır ile deprem bölgesine ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan şeyleri bir an önce ulaştıracağız. Asıl ihtiyaç olan kullanılmamış giysi, yiyecek, ısıtıcı, battaniye, biberon ve bebek maması, Bunlar talep edildi. Ağırlıklı olarak gıda, biberon, bebek maması, battaniye, kaban ve giysi” dedi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ayrıca bu yardım kampanyasında destekleri ile katkıda bulunan Edremit halkına, kampanyada gönüllü olarak çalışmalara katılan Edremit Belediyesi personeline, yardım malzemelerinin taşınması için ücretsiz tır tahsis eden hayırsevere ve kampanyanın duyurulmasında emeği geçen basın mensuplarına teşekkür etti.
Edremit Belediyesi personeli tarafından yüklenen tır daha sonra toplanan yardım malzemelerini yetkilileri ulaştırmak üzere deprem bölgesine hareket etti.

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