YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efe-Masa yaşlı ve hastalara verdiği destekle takdir topluyor

Efe-Masa yaşlı ve hastalara verdiği destekle takdir topluyor

AYDIN HABERLERİ  | 26.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na, Efeler Belediyesi araçları ve personelleriyle tam destek verdi.Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Efe-Masa ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları evlerinden alıp emekli maaşlarını çekeceği bankaya götürüp ardından evlerine bıraktı.

Efe-Masa yaşlı ve hastalara verdiği destekle takdir topluyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na, Efeler Belediyesi araçları ve personelleriyle tam destek verdi.
Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Efe-Masa ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları evlerinden alıp emekli maaşlarını çekeceği bankaya götürüp ardından evlerine bıraktı. Vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için uyaran Efeler Belediyesi ekipleri, emekli maaşları çekmeleri için bankaya götürdükleri vatandaşlara eldiven ve maske verdi.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın hizmetlerinden memnun olan vatandaşlar Başkan Atay’a teşekkür etti.
Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin emekli maaşını çekmesi için bankaya götürdükleri bir vatandaş “Bizim belediye başkanımıza helal olsun. Oylarımızı boşuna vermemişiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Cide’de ihtiyaç sahiplerine 2 bin adet yardım kolisi dağıtılacak

Cide’de ihtiyaç sahiplerine 2 bin adet yardım kolisi dağıtılacak

Bünyan Belediyesi yaşlılara şefkat elini uzatmaya devam ediyor

Bünyan Belediyesi yaşlılara şefkat elini uzatmaya devam ediyor

Aydın Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
13:19
İkindi
16:49
Akşam
19:33
Yatsı
20:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Demir Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Esra Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.