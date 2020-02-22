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Efe: “Taşıdığımız her yolcu bizim misafirimiz”

ORDU HABERLERİ  | 22.02.2020 16:06 | Son Güncelleme

S.S.16 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Necati Efe, taşıdıkları her yolcunun kendilerinin ‘misafirleri’ olduğunu, ‘aileleri’ olarak gördükleri misafirlerine gece-gündüz demeden hizmet ettiklerini söyledi.S.S.16 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Necati Efe yaptığı açıklamada, gün geçtikçe teknolojik hizmetler verip kaliteyi arttırdıklarını belirterek, “İşimiz bizim arabacılık.

Efe: “Taşıdığımız her yolcu bizim misafirimiz”

S.S.16 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Necati Efe, taşıdıkları her yolcunun kendilerinin ‘misafirleri’ olduğunu, ‘aileleri’ olarak gördükleri misafirlerine gece-gündüz demeden hizmet ettiklerini söyledi.
S.S.16 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Necati Efe yaptığı açıklamada, gün geçtikçe teknolojik hizmetler verip kaliteyi arttırdıklarını belirterek, “İşimiz bizim arabacılık. Bu anlamda çok anlamlı bir mesleği Fatsa ilçemizde yapmak istiyoruz. Taşıdığımız her yolcu bizim misafirimiz. Bu anlamda ailemiz olarak gördüğümüz misafirlerimizi gece-gündüz demeden güzergâhlarımızda taşıyoruz. Birçok sıkıntı çeksek de onlara bu sıkıntıları en az şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Güzergahlarımızdaki yolcularımızın ilk olarak güvenli bir şekilde yolculuğunu sağlamak ve onları gitmek istedikleri yere kadar götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gün geçtikçe daha da teknolojik hizmet verip kaliteye önem veriyoruz. Bizler dakika ile çalışan kişileriz ve trafik olduğunda dakikalar nedeniyle kendi yönetmeliğimiz gereği cezalar alabiliyoruz. Şehir içindeki dolmuşlardan çok rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar var. Onlar bize sorunlarını bildiriyor ve bizler dolmuş işi yapan arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar sonucunda bu konuları ele alıyoruz" dedi.

Olumsuz davranışta bulunanlara uzaklaştırma
Kooperatiflerine bağlı 52 şoför olduğunu belirten Efe, "Her zaman toplantılar yaparak şoför arkadaşlarımıza gerekli uyarıları yapıyoruz. Her konuda anlayışlı olmalarını, müşterilerine karşı saygılı olmalarını belirtiyoruz. Şoför arkadaşlarımız araç kullanırken telefonla konuşursa, araçta sigara içerse, yolcuya olumsuz davranışta bulunursa kesinlikle uzaklaştırma ve gerekirse duraktan atma cezasına kadar yaptırımları uyguluyoruz. Böyle bir çalışma başlattık, kararlarımızı aldık ve herhangi bir şikayet durumunda aldığımız kararları uygulayacağız” diye konuştu.

Efe: “Taşıdığımız her yolcu bizim misafirimiz”

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