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Efeler, 8 Mart’ta anlamlı park açılışı yapacak

İHA İHA
06.03.2024 10:24
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Efeler Belediyesi tarafından yapılan Emine Nadide Çakılcı Parkı, 8 Mart’ta düzenlenecek törenle açılacak.

Efeler, 8 Mart’ta anlamlı park açılışı yapacak

Efelerli vatandaşlara yeni yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kente yeni bir park daha kazandırıyor. Bu çerçevede Efeler Belediyesi’nce Efeler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Emine Nadide Çakılcı Parkı, 8 Mart Cuma günü saat 12.00’de düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Tüm vatandaşları Emine Nadide Çakılcı Parkı’nın açılışına davet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Efelerimizde vatandaşlarımızın aileleri ile hoşça vakit geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri, çocuklarımızın özgürce koşup oynayacağı parklarımızın ve yeşil alanlarımızın sayılarını söz verdiğimiz gibi artırmaya devam ediyoruz. 8 Mart Cuma günü Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı 1475 Sokak’ta gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm Efelerli hemşehrilerimizi bekliyorum. Gelin bu heyecanı hep birlikte yaşayalım” dedi.

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