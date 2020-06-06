Efeler Belediye Başkanı Atay, belediyeye ait atıl durumdaki arsaları inceledi

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, atıl vaziyette duran Efeler Belediyesi’ne ait arsa ve arazilerde bir takım incelemelerde bulundu.

Başkan Atay, belediyeye ait kullanılmayan arazileri halkın hizmetine açmak için, Ovaeymir Mahallesi’nde oturan Meclis Üyesi Maşallah Uslu ve birim müdürleriyle bilgi alışverişinde bulundu. İncelemeler sonucunda Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, kullanılmayan arazileri Efelerli vatandaşların hizmetine sunmak için birim müdürlerine talimat verdi.

“Zaman bizim için çok değerli”

Yapılan incelemeler hakkında konuşan Başkan Atay, “Yıllardır kullanılmayan Efeler Belediyesi’ne ait alanları Efelerli vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Zaman bizim için çok değerli. Hafta içi, hafta sonu hiç fark etmiyor. Haftanın yedi gününü de değerlendiriyoruz. Kullanılmayan arazileri değerlendirmek için gece gündüz, büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Efeler’i modern bir şehir haline getirmek için çaba harcıyoruz” sözlerini ifade etti.

Başkan Atay ve birim müdürleri daha sonra Ovaeymir’de bulunan kahvehane de vatandaşlarla sohbet etti.

