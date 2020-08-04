YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler Belediye Meclisi toplanıyor

Efeler Belediye Meclisi toplanıyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 12:49 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Meclisi’nin Ağustos Ayı Olağan Toplantısı, bugün saat 16.00’da yapılacak.

Efeler Belediye Meclisi’nin Ağustos Ayı Olağan Toplantısı, bugün saat 16.00’da yapılacak. Efeler TV’nin canlı yayınlayacağı toplantıda İmamköy’deki yangın sonrası yapılacak fidan bağışı ve YKS 1’incisi Efelerli Halid Oğuz Serçe’ye verilmesi planlanan ödül, dikkat çeken gündem başlıkları olarak yer alıyor.
Efeler Belediye Meclisi, gündemindeki konuları görüşmek üzere 4 Ağustos Salı günü (bugün) saat 16.00’da Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu’nda toplanacak. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında yapılacak olan oturumda, başkanlıktan gelen önergeler, komisyonlardan gelen raporlar, başkan ve meclis üyelerince verilecek önergeler görüşülecek. Gündemin ardından toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylanacak. Dilek ve temenniler maddesinin ardından toplantı bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesi ile sona erecek.
“İmamköy’e fidan bağışı”
İmamköy Mahallesi’ndeki mesire alanında 3 Ağustos Pazartesi günü (dün) öğle saatlerinde meydana gelen yangın, Efeler Belediye Meclisi tarafından görüşülecek konulardan biri olarak gündemdeki yerini alacak. Efeler Belediyesi’nin ilgili müdürlüklerince yangında meydana gelen zarar tespitinin yapılması, bunu takiben vatandaşlara fidan bağışında bulunulması görüşülerek karara bağlanacak.
“YKS şampiyonuna ödül”
Efeler Belediye Meclisi’nin gündem maddeleri arasında yer alacak konulardan biri de Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda (YKS) 1’inci olarak Efeler’i ve Aydın’ı gururlandıran Halid Oğuz Serçe olacak. Şampiyon gence eğitim ve öğretim giderlerine destek olmak ve başarısını ödüllendirmek amacıyla belediye bütçesinden 5 bin TL ödül verilmesinin meclis üyelerinin oylarına sunulacağı bildirildi.
Efeler Belediye Meclisi toplantısının belediyenin internet televizyonu Efeler TV’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Aşırı yağışlar sele sebep oldu

Aşırı yağışlar sele sebep oldu

Aydın Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:33
Sabah
06:08
Öğle
13:20
İkindi
17:08
Akşam
20:22
Yatsı
21:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

İstanbul Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çine’de trafik kazası: 3 yaralı

Çine’de trafik kazası: 3 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.