YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler Belediyesi, Baltaköy’deki cami avlusuna parke taşı döşedi

Efeler Belediyesi, Baltaköy’deki cami avlusuna parke taşı döşedi

AYDIN HABERLERİ  | 21.12.2020 16:37 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi’nin Baltaköy Mahallesi Merkez Camii’de gerçekleştirdiği çalışmalar, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Baltaköy Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii avlusunda kilitli parke taşı döşeme işini tamamladı.

Efeler Belediyesi’nin Baltaköy Mahallesi Merkez Camii’de gerçekleştirdiği çalışmalar, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.
Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Baltaköy Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii avlusunda kilitli parke taşı döşeme işini tamamladı. Daha önce cami bahçesinde biriken sular nedeniyle giriş çıkışların zor olduğunu, hatta cenaze namazlarının bile bu sebeple cami bahçesinde kılınamadığını belirten vatandaşlar, “Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları sayesinde camimizin bahçesi yenilendi. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay, sadece merkez mahallelere değil, Baltaköyümüz gibi kırsal mahallelere de büyük önem verdiğini bizlere gösteriyor. Başkanımızın çalışmaları yüzümüzü güldürüyor” diyerek Başkan Atay ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:14
Öğle
13:12
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Berk Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Çetintaş Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.