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Efeler Belediyesi can dostları unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 12.12.2020 16:31 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarını unutmadı.Efeler Belediyesi Veteriner işleri Müdürü Veteriner Hekim Muharrem Arslan ile belediye personelleri Başkan Atay’ın talimatıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için, ilçenin farklı noktalarına mama bırakıp, su kaplarını doldurdu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarını unutmadı.

Efeler Belediyesi Veteriner işleri Müdürü Veteriner Hekim Muharrem Arslan ile belediye personelleri Başkan Atay’ın talimatıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için, ilçenin farklı noktalarına mama bırakıp, su kaplarını doldurdu. Korona virüs tedbirlerinden önce de sokaktaki can dostlarının yaşamını kolaylaştırmak için özel çaba sarf eden Efeler Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Havaların soğumasıyla birlikte yaşamları zorlaşan sokak hayvanlarına mama desteği sağlayan belediye çalışanları, can dostlarını gıdasız da sevgisiz de bırakmadı.

Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Muharrem Arslan, “Yalnızca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde değil, her dönemde sokaklardaki dostlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısıtlamaların olduğu ve soğuk hava koşullarının etkili olduğu böyle günlerde, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemek için çalışmalarımızı arttırıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstererek, evlerinin önlerine bir kap mama koymasını diliyoruz" dedi.

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