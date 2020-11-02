Efeler Belediyesi Hasanefendi Mahallesi’nde yol çalışmalarına başladı

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hasan Efendi Mahallesi’nde yol, kaldırım bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Bir yandan korona virüse karşı yoğun mücadele veren Efeler Belediyesi, bir diğer yandan da temel belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye personeli, Hasan Efendi Mahallesi 1901, 1902 ve 1904 sokakta yenileme çalışmaları için kolları sıvadı. Ekipler, 1901 sokakta yola döşenecek yeni parke taşları için iş makineleri ile eskimiş taşları söktü. 3 sokak için toplam 2 hafta sürmesi planlanan çalışmaların ardından sokağın yepyeni bir görünüme kavuşacağı bildirildi.

Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, yolların ve kaldırımların oldukça eskidiğine dikkat çekerek mevcut yolların yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi’nin altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

