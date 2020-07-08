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Efeler Belediyesi İl Müftülüğü’nde yeşil alan temizliği yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 08.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Külliye Camii ve Aydın İl Müftülüğü çevresindeki yeşil alanlarda çim biçme çalışması yaptı.Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Külliye Camii ve Aydın İl Müftülüğü çevresindeki yeşil alanlarda çim biçme çalışması yaptı.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın, ilçenin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için verdiği talimatla Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Külliye Camii ve Aydın İl Müftülüğü bahçesinde çalışmalar gerçekleştiren yeşil ekipler, alandaki çimleri biçti. Temizlenen otların ardından cami ve müftülüğün bahçeleri ferah ve güzel bir görüntüye kavuştu.
Kentte vatandaşlar ile birlikte daha güzel bir doğada daha güzel bir havayı soluyarak ve tüm güzellikleri paylaşarak yaşama gayreti gösterdiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilçe genelinde yeşil alanların bakımı için belediye ekiplerinin düzenli olarak çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Başkan Atay, “Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri rutin olarak ilçemizdeki yeşil alanların bakım işlemlerini yürütüyor.
Camilerimizdeki, parklarımızdaki ve yol kenarındaki otların biçme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Personelimiz çalışmaları büyük bir özenle yürütüyorlar. Çocuklarımıza daha yeşil bir Efeler bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada yeşil alan çalışmalarının periyodik olarak ilçedeki tüm mahallelerde devam edeceği bildirildi.

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