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Efeler Belediyesi küle dönen evi temizledi

02.02.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yangın sonucu küle dönen evde temizlik çalışmasına başladı.Efeler Belediyesi geçtiğimiz hafta Efeler Mahallesi 1414 Sokak’ta çıkan yangın sebebiyle hasar oluşan evde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yangın sonucu küle dönen evde temizlik çalışmasına başladı.
Efeler Belediyesi geçtiğimiz hafta Efeler Mahallesi 1414 Sokak’ta çıkan yangın sebebiyle hasar oluşan evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ali İhsan Aktaş’ın yaşam mücadelesini kaybettiği yangın sonucunda kullanamaz hale gelen evle ilgili Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, birim müdürlerine çalışmalar yapılması talimatında bulundu. Başkan Atay’ın talimatıyla kolları sıvayan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, harabeye dönen evde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kullanılamaz halde bulunan eşyalar kamyonlara doldurularak ev boşaltıldı. Evde bulunan bazı fotoğraflar ise aile bireylerine teslim edilmek üzere ayrıldı.

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