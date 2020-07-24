Efeler Belediyesi Kurban Bayramı için görevde

Efeler Belediyesi, vatandaşların kurban vecibelerini hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleri için ilçedeki kurban kesim yerlerinde çalışmalarda bulundu. Efeler Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda yeni dökülen beton zemine tesviye işlemi uygulandı, kurbanlıkların kesilecekleri yerler temizlendi.

Kurban kesimi için beş yer belirlendi

Korona virüs salgını gölgesinde kutlanacak kurban bayramı öncesinde toplanan Efeler Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu, kentteki kurban kesim alanlarını açıkladı. Çeştepe Hayvan Pazarı, Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Camii ve Mimar Sinan Mahallesi Emir Sultan Camii yanı ile Zeybek Mahallesi TOKİ konutları ve Ilıcabaşı Mahallesi Ayter alanı olmak üzere 5 nokta, ilçedeki kurban kesim alanları olarak belirlendi. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim yerlerini düzenlemeye başladı. Alanlarda özenli çalışmalar gerçekleştiren ekipler, zemine beton döküp düzleştirme çalışması yaptı.

“Tüm önlemleri alıyoruz”

Yaklaşan kurban bayramı öncesinde korona virüs salgını nedeniyle gerekli olan tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulduğu takdirde, kurban bayramının daha sağlıklı bir ortamda geçirileceğini belirtti. Başkan Atay “Efeler halkının daha sağlıklı ve temiz bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için hazırlıklara başladık. Belirlenen 5 kurban kesim alanında toplum sağlığının korunması için tüm önlemleri hassasiyetle uygulayacağız. Vatandaşlarımızın güzel bir kurban bayramı geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

“Kesimler randevu ile yapılacak”

Komisyon tarafından alınan karara göre kurban bayramının ilk 3 günü için Efeler İlçe Müftülüğü bünyesinde irtibat masası oluşturulacağı, 0256 212 55 04 ve 0256 212 55 05 numaralı hatlardan ulaşılabileceği açıklandı. Pandemi sebebiyle kurban kesimlerinin belirtilen telefon numaralarından randevu oluşturularak yapılacağı bildirildi.

