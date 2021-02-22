Efeler Belediyesi, muhtarlıkları çiçeklendirdi

Efeler Belediyesi mahalle muhtarlıkları önünde çiçeklendirme çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çiçeklendirme çalışmaları ile Efeler halkına erken bahar yaşatıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği çiçek dikimi işleri, mahalle muhtarlıkları önünde devam etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, Efeler’deki muhtarlık hizmet binalarının bulunduğu yeşil alanları çiçeklendirdi. Güllerin budamasını da gerçekleştiren ekipler, Efeler Belediyesi’ne bağlı mahalle muhtarlıklarını renkli görünümlerine kavuşturdu.

