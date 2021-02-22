YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler Belediyesi, muhtarlıkları çiçeklendirdi

Efeler Belediyesi, muhtarlıkları çiçeklendirdi

22.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efeler Belediyesi mahalle muhtarlıkları önünde çiçeklendirme çalışması gerçekleştirdi.Efeler Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çiçeklendirme çalışmaları ile Efeler halkına erken bahar yaşatıyor.

Efeler Belediyesi mahalle muhtarlıkları önünde çiçeklendirme çalışması gerçekleştirdi.
Efeler Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çiçeklendirme çalışmaları ile Efeler halkına erken bahar yaşatıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği çiçek dikimi işleri, mahalle muhtarlıkları önünde devam etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, Efeler’deki muhtarlık hizmet binalarının bulunduğu yeşil alanları çiçeklendirdi. Güllerin budamasını da gerçekleştiren ekipler, Efeler Belediyesi’ne bağlı mahalle muhtarlıklarını renkli görünümlerine kavuşturdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:43
Öğle
13:27
İkindi
16:32
Akşam
19:01
Yatsı
20:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Aydoğan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Sökespor camiasını üzen vefat

Sökespor camiasını üzen vefat

Pandemi polikliniklerinde çalışan tıbbi sekreterlere teşekkür belgesi verildi

Pandemi polikliniklerinde çalışan tıbbi sekreterlere teşekkür belgesi verildi

Aydın’da sıcaklıklar artacak

Aydın’da sıcaklıklar artacak

Başkan Kaplan, Yeniköy’e modern park kazandıracak

Başkan Kaplan, Yeniköy’e modern park kazandıracak

Arıcılık ‘Resmi Meslek Statüsü’ kazandı

Arıcılık ‘Resmi Meslek Statüsü’ kazandı

Av yasağına uymayan 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Av yasağına uymayan 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.