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Efeler Belediyesi sınava giren öğrencileri serinletti

AYDIN HABERLERİ  | 20.06.2020 16:48 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi Efe Masa çalışanları Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla 44 okula stant açarak, öğrencilere ve velilere maske, kalem, su ve el dezenfektanı dağıttı.Gençlere yönelik yapmış olduğu çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sınav dolayısıyla yayınladığı mesajda “Öncelikle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Efeler Belediyesi Efe Masa çalışanları Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla 44 okula stant açarak, öğrencilere ve velilere maske, kalem, su ve el dezenfektanı dağıttı.
Gençlere yönelik yapmış olduğu çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sınav dolayısıyla yayınladığı mesajda “Öncelikle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Pandemi sebebiyle çocuklarımızın iyi bir eğitim ve öğretim dönemi geçirdiğini söylemek oldukça zor. Ama biz öğrencilerimize pandemi sürecinde online eğitim sistemi olan Efeders sisteminin giriş şifrelerini ücretsiz olarak armağan ettik. Çocuklarımızın sınavlara daha iyi hazırlanmaları için Efeler Tv aracılığıyla ‘Ders Saati’ programları düzenleyerek konu anlatımlı videolarla destek olduk. Bugün de çocuklarımız heyecanlı bir şekilde LGS’ye giriyorlar. Sınav öncesinde öğrencilerimize ve velilerimize okul önlerinde dezenfektan, maske, kalem ve su dağıttık. Umarım sorunsuz bir şekilde çocuklarımız sınavlarını bitirir ve istedikleri başarıyı elde ederler” diye konuştu.

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